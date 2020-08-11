Murat Muratoğlu: Projeye kazma vurulduğu anda dolar 8 lira

Esnaf, işçi, serbest meslek erbabı, kredi borçlusu, yüzbinlerce vatandaş hop oturup kalkıyor. Bunlar Kanal İstanbul derdinde…

Filmlerde “Son büyük bir iş yapacağız sonra bırakacağız” derler ya… Ne alakaysa aklıma geldi bir anda… Çok açık söyleyeyim, projeye kazma vurulduğu anda dolar 8 lira… Ülkenin olmayan kaynaklarını aktarırsan saçma sapan bir yatırıma, ekonominin bir daha iflah olmayacağından emin olur bütün dünya… Şöyle bir ortamda böyle işlerle uğraşan başka bir ülke var mı acaba dünyada?

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Zira bu kanal AKP’nin en büyük hayali… Ha diyorlarsa kanalın altına tünel, üstüne köprü yaparım. Darphane gibi para basarım. Yandaşları da biraz sularım.

Üstüne geçiş garantisi koyarım. Müteahhidime arka çıkarım. Mahkemeleri Londra’ya taşırım. Arsaları da aldık, yıllar boyunca keyfime bakarım de, dürüst ol ciğerimi ye…

Murat Muratoğlu’nun yazısı