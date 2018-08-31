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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Peki, iki aya toplayamazsak ne olacak? Yeni sistemin çalışmadığını mı anlayacak?

 

Başkan, “Bu süreçte çok büyük badireler atlattık. Ama bir dizi kararlar aldık ve görüşmeler yaptık. İki aya kalmaz toparlarız” dedi.

Muhtemelen “iki aya” değil de “iki saraya” toparlarız demek istedi. Nitekim aldığı tek karar, Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı için yeni saray… Demek ki sırada bir tane daha var!

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Peki, iki aya toplayamazsak ne olacak? Yeni hükümet sisteminin çalışmadığını mı anlayacak? Başkanlık sistemine geçince uçacaktık. Direkt yere çakıldık. Madem ekonomi toplayacak, zamları yapma. Toparlamazsa hiç boşuna suçlu arama.

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“En yakın zamanda Şam’a gidip Emevi Camisi’nde namaz kılacağız” dediğinde tarih 5 Eylül 2012 idi… O gün doğan çocuk bugün 6 yaşına girdi. Oradan “İki aya kalmaz toparlarız” demecini hesaplayın bakalım hangi yıla denk geldi!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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