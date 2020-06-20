Murat Muratoğlu: Partili gençlerin mail atacağı adres artık Turkcell

Ne acayip ülke… Sen git, Türkiye’nin en stratejik kurumlarından Türk Telekom’u ve dolayısıyla memleketin tüm telekomünikasyon altyapısını Araplara sat… Parasını da alamayıp üzerine 6 milyar dolar kazık ye…

Turkcell’in bir kısım yabancı hisselerini alıp yönetim Varlık Fonu’na geçince pazarlamaya başla başarı hikâyesi diye…

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Nitekim Turkcell 2013’ten beri devlet kontrolündeydi. Şimdi de bu durum resmileşti. Partili gençlerin mail atacağı adres artık belli…

“Sayın bakanım; ülkemize yaptığınız hizmetleri düşünüp her gece sizin için dua ediyorum.

Kartal İHL mezunu İbrahim abinin yeğeninin alt komşusu benim eniştem. Deve güreşi ve uzun eşek branşlarında önemli deneyimlere sahibim…

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Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde bir müdürlük rica edeceğim Turkcell’de… Ezanlarımızı susturamayacaklar. Selam ve dua ile…”

Murat Muratoğlu’nun yazısı