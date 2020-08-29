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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Parasızlıktan, ‘ulusa sesleniş’ konuşmasında halktan IBAN numarası, para isterken refah ve hizmet neredeydi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey, halka nasıl özveriyle hizmet ettiklerini adeta suratıma çarptı. “2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14.3 lirası hizmet için harcanırken, artık 100 liranın 85.21 lirası hizmet için harcanıyor” diye başladı.

“Sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur” kelimeleri ile koydu noktayı…

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Peki, bu salgın döneminde çalışamayan vatandaşa bir asgari ücret bile verilemediği gerçeğini değiştiriyor mu?

Parasızlıktan “Ulusa Sesleniş” konuşmasında halka IBAN numarası para ve dua isterken refah ve hizmet neredeydi gerçekten?

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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