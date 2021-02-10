Murat Muratoğlu: Paralar nerede?

Paralar nerede? Hangi paralar? Aklınıza hangisi gelirse! İster vergilerden başlayın, deprem için toplanan paralara gidin.

İster SMS bağışlarına, şehit yakınları için toplanan yardımlara… İsterseniz ödeneklere, harcırahlara, ihalelere… Ortada yoklar!

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(…) Artık nasıl bir yoksunluk içerisine düşmüşsek, Merkez Bankası Başkanı’nın “Şeffaf olacağız” açıklamasına insanlar seviniyor! “Hesap vereceğiz” demesi başarı addediliyor! Normal, anormal olmuş. Ya iyice bataklığa gömülüp fakirliği kaderimiz olarak kabul edeceğiz ya da silkinip kendimize geleceğiz… Sistemi değiştireceğiz… Alın size reçete…

Murat Muratoğlu’nun yazısı