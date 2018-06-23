Murat Muratoğlu: Paralar ne kadar yeniyse, ekonomi gidiyordur kötüye…

Son günlerde hiç bankamatiklerden para çektiniz mi? Haliyle gıcır gıcır paralar dikkatinizi cezbetti… İnsan harcamaya kıyamıyor. Göz attıysanız serileri bile birbirini tutuyor. Sıcak sıcak, fırından yeni çıkmış! Size bir tüyo vereyim. Paralar ne kadar yeniyse, ekonomi gidiyordur kötüye…

Giriyorsunuz Merkez Bankası’nın internet sayfasına, 136 milyar liralık banknotdolaşımdaymış 18 Mayıs’ta… Ya bir ay sonra, 15 Haziran’da? Dolaşımdaki para 160 milyar liraya fırlamış bir anda…

Yaklaşık 24 milyar lira artmış dolaşımdaki para! Yüzde 17’lik artışa denk geliyor. Bu arada toplam para arzı da 59 milyar lira artmış, nakit artışın yanı sıra… Bu bilgi de meraklısına!

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Bakın; 2017 başında 1.566 lira olan kişi başına düşen basılı para miktarı 18 ay sonra 2 bin 8 lira oldu. Bu da yüzde 28 artışa denk. Bas bas paraları, sür piyasaya bir daha mı geleceğiz dünyaya?

Merkez Bankası’na gidip sorsan; “Bağımsızım” diyecek. Lakin bu kadar yüksek oranda parasal genişleme kararını kendileri mi aldı yoksa siyasi mi?

Peki, bu ne demek? Cayır cayır karşılıksız para basıyorlar, seçim öncesi piyasayı paraya boğuyorlar. Tabii tatlı tatlı yemenin acı acı deneyimi olacak. Bu acı enflasyon artışı olarak hepimizden çıkacak.

Amerika, Avrupa para basıyor, biz basınca neden sorun oluyor? Güzel kardeşim adamlar olmayan enflasyonlarını artırmaya çalışıyor. Senin enflasyonun zaten uçuyor. Kanamalı hastaya kan sulandırıcı vermek gibi seninkisi…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı