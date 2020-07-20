Murat Muratoğlu: Otomobil fabrikasının yaşaması mümkün değil

Yine de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu’ya teşekkür ederim.

Zarar edeceklerini bile bile ülkeye yatırım yaptıkları, isthdam sağladıkları için…

Fabrika kurulacak, bantlardan araçlar çıkacak. Maalesef bu durum yanlış ve siyasi bir yatırım olduğu gerçeğini değşitirmeyecek.

İktidar partisinin seçim vaadi olarak işe başlanmış, tanıtımı, temel atması bir siyasi partinin tekeline bırakılmış otomobil fabrikasının gelecekte yaşaması mümkün değildir.

Zira ekonomi her geçen gün kötüye giderken 2023 yılında geniş kitlelerin geliri daha da azalacağından çok ters bir zamanda adımını atacak pazara…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı