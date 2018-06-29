Murat Muratoğlu: Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor, Türkiye Suriye’den patates ithal ediyor!

Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor. Rusya askeri üs kuruyor. Amerika petrolleri kontrol ediyor. İsrail topraklarını genişletiyor. Süper bölgesel güç Türkiye, Suriye’den patates ithal ediyor!

Hani IMF, Türkiye’den borç para istemişti. Öyle demişti ümmetin lideri… Belli ki ona kimse Türkiye’nin cari açığından bahsetmedi! Yoksa patatesi bile ithal eder mi?

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Savaş halinde yıkılmış Suriye’den patates ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Afyon gurur duyuyor seninle!

Patates fiyatlarındaki hızlı artışa karşın Türkiye’nin Suriye’de operasyon yaptığı bölgeden ürün getirilmiş. Afrin’i destekle de, Yunanistan’a mı bağlı Niğde? Ödemiş’in günahı ne?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı