Murat Muratoğlu: Önce İstanbul’u AKP’ye tekrar kazandıralım, ülke ekonomisi yanarsa yansın!

Kamu bankalarına kredi versin diye 30 milyar lira daha aktarıldı. Sahi bu paranın neydi kaynağı? Bu saatten sonra şirketler kredi, borç, hibe, teşvik, vergi affı olmadan işleri döndüremiyor. Hükümet KDV iadelerini bile ödeyemiyor.

Ülkenin yıllık bütçesini ilk 5 ayda bitirdi. Şimdi Merkez Bankası’nın akçelerine gözünü dikti. Daha da “Yemez artık” dedikçe doymadı, ikinci tabağı istedi. İstanbul seçimi geçsin bakalım görürsünüz hesabı kime kilitledi?

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Bu sadece dış borçtaki durum… Bir de evin içerisi var. İç borçlar… O aramızda… El âlemi bu işe karıştırmayalım. Kendi aramızda halletmeye çalışalım.

Hem zaten daha önemli sorunlarımız var. Önce İstanbul’u AKP’ye tekrar kazandıralım. Ülke ekonomisi yanarsa yansın! Şöyle soğuk bir ejder meyveli smoothie içer bu sıcakta ferahlarsın.

Murat Muratoğlu’nun yazısı