Murat Muratoğlu: Niye tatil yapmak için kredi çekmek zorunda kaldı bu ülke yurttaşları?

Hangi ülke on binlerce kişiye 4 yıl vadeli tatil kredisi verdi? Esas soru; neden bir hafta tatil yapacak kadar bile para bulamadı milleti? Niye tatil yapmak için kredi çekmek zorunda kaldı bu ülke yurttaşları?

“Eski Türkiye’yi anlatın gençlere” diyor ya… Eski Türkiye’de insanlar aldığı maaşla giderdi tatile… Bırak tatili şimdi gidemiyor memlekete, ailesini görmeye…

Reklam

Avrupa vize yağdırsa, sınırlarını açsa bizimkiler kapar o sınırları… Zengin olanlar Avrupa’ya uçacak döviz harcayacak. Zinhar kabul edilemez!

Öylesine ihtiyacımız var ki; dövize, ölesiye… Kapılarımızı dünyanın en çok bulaşıcılık oranlarına sahip ülkelerden Rusya’ya sonuna kadar açmışız. Kalan sağlar bizimle…

Murat Muratoğlu’nun yazısı