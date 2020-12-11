Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Neyse ki vatanını seven bir istatistik kurumu var bu ülkede

Herkes için söylemiyorum ama bazıları çok ayıp ediyorlar! İşsiz güçsüzler diye gidip iş arıyorlar. Ekonomiye zarar veriyorlar.

Oysa iş aramasalar işsiz sayılmayacaklar! Birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde işsizliği yüksek çıkartıyorlar.

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(…)

Neyse ki vatanını seven iyi veriler açıklamak için sabahlara kadar çalışan bir istatistik kurumu var bu ülkede…

En son yüzde 12.7 gibi fantastik bir işsizlik oranı müjdeledi… Bu güzel
tablonun mimarı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak’ı unutmamak
gerek tabii ki… O ayarlamıştı hepsini…

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Sorsan; işsiz sayısının artması refahın göstergesi… Ekonomi o kadar iyi
durumda ki kimsenin çalışmaya tenezzül etmemesi! Bunu söylemezlerse
hatırım kalır bir tanesi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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