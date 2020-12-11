Murat Muratoğlu: Neyse ki vatanını seven bir istatistik kurumu var bu ülkede

Herkes için söylemiyorum ama bazıları çok ayıp ediyorlar! İşsiz güçsüzler diye gidip iş arıyorlar. Ekonomiye zarar veriyorlar.

Oysa iş aramasalar işsiz sayılmayacaklar! Birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde işsizliği yüksek çıkartıyorlar.

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(…)

Neyse ki vatanını seven iyi veriler açıklamak için sabahlara kadar çalışan bir istatistik kurumu var bu ülkede…

En son yüzde 12.7 gibi fantastik bir işsizlik oranı müjdeledi… Bu güzel

tablonun mimarı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak’ı unutmamak

gerek tabii ki… O ayarlamıştı hepsini…

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Sorsan; işsiz sayısının artması refahın göstergesi… Ekonomi o kadar iyi

durumda ki kimsenin çalışmaya tenezzül etmemesi! Bunu söylemezlerse

hatırım kalır bir tanesi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı