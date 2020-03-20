Murat Muratoğlu: Neyse ki 500 bin lira altındaki konut kredilerinde peşinatı yüzde 10’a indirdiler

Koronovirüs nedeniyle beklenen ekonomiyi kurtarma paketi açıklandı. İşi oluruna bırakamayacaklarına göre illa bir şeyler yapılmalıydı…

Tamam, bütçe geçen yıldan tarumar edilmişken daha fazlası da yapılamazdı… Ancak bu kadar da beklemiyordum!

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Açıklanan ekonomi paket 100 milyar lira olarak lanse edildi. Yaklaşık 15 milyar dolar civarı… Ekonomisine burun kıvrılan Polonya bile sırf virüs ile ilgili 52 milyar dolarlık paket açıkladı.

Varın ülke ekonomisi ve devlet bütçesinin ne hale geldiğini siz düşünün. Yok efendim bir de Kanal İstanbul’u yapacaklarmış! Sahi bak o paketten çıkmadı!

İşsizlik zirve yapmış, şirketler işten çıkarmalara başlamış, ücretsiz izinler nedeniyle insanlar ay sonunu nasıl getireceklerini bilemezken neyse ki 500 bin lira altındaki konut kredilerinde peşinatı yüzde 10’a indirdiler.

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Ne müteahhit aşkıymış arkadaş, ülke ekonomisini bitirdiler, inşaatı bir türlü bitiremediler!

Murat Muratoğlu’nun yazısı