Murat Muratoğlu: Neye vergi koymadıklarının listesini hazırlayıp eksiklerini tamamladılar

İthal ürünlerde iğneden ipliğe hatta iğne deliğine kadar yeni vergiler geldi. “15 sene önce evlerde fırın, buzdolabı bulabiliyor muyduk” deyip, fırına buzdolabına yüzde 30 ek vergi getirildi.

Enflasyon yüzde 11 demediniz mi? O zaman yüzde 30-35 ek vergiler neyin nesi?

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Daha yeni üç binden fazla ithal mala ek vergi gelmişti. Muhtemelen bir ekip kurup çarşıya pazara yolladılar. Neye vergi koymadıklarının listesini hazırlayıp eksiklerini tamamladılar.

Ortam hazır. Salgın var vergiyi tabana yay! Yetmez… Bu aslında bir kurtuluş savaşı, küresel ekonomik çeteler ekonomimize saldırıyorlar ayağına milletten daha fazla vergi al.

Murat Muratoğlu’nun yazısı