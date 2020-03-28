Murat Muratoğlu: Ne hale geldi ülke? Elektriğe zam yapmamak bile lükse girdi

Yetkililer elektriğe tam 3 ay boyunca zam yapmayacaklarını açıkladılar! Tabii kimse Türkiye’den böyle bir hamle beklemiyordu. Virüs bile abandone oldu!

Durumu anlamadılar galiba…

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Millet ücretsiz izinlere çıkartılıyor. Maaşsız ayı geçirmek zorundalar… Vatandaş elektrik, su, doğal gaz, telefon, internet gibi sabit ödemelerinin ötelenmesini beklerken, çıkıp “Hadi iyisiniz zam yapmayacağız” diyorlar!

Evden çıkamıyorken ne yapacaklar? Elektrik zammından sonra mum ışığı, doğalgaz zammından sonra battaniye… Çözümün varsa söyle!

Ekonomide değişim sürecindeyiz dedikleri bu herhalde! Ne hale geldi ülke? Elektriğe zam yapmamak bile lükse girdi. O derece…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı