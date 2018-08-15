Murat Muratoğlu: Mustafa Kemal milli mücadeleyi Samsun’dan, Erdoğan Samsung’dan başlattı

Mustafa Kemal milli mücadeleyi Samsun’dan başlatmıştı. Başkan Erdoğan Samsung’dan başlattı! “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var” diyerek yolumuzu aydınlattı. Nerede görsem tanırım, Başkan’ın klasik atarlanması….

Halbuki darbe gecesi kendi iPhone’undan sokaklara davet etmişti milleti… İnterneti açın, Başkan’ın üzerine cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş, imzalı iMac bilgisayarlı resmi… Araştırma yapılsın, AKP’li milletvekillerinin en az yüzde 70’i bu telefonu kullanıyordur… Sahi Nokia’yı astılar, Ericsson’u zehirlediler, nerede iPhone’u yedirmeyizciler?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı