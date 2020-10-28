Murat Muratoğlu: Millet bırak Fransız malını Türk malı bile alamıyor

Demek saraydan bakınca halkın bir eli yağda bir eli balda gibi görünüyor. Fransız malı da almasınlar denilebiliyor! Zaten kim alabiliyor?

Sahi bu boykotu sadece vatandaş mı uygulayacak? Yoksa saray için de geçerli mi olacak? Hermes listeye dahil mi? Bir çantaya o kadar 50 bin dolar verilmiş, dolaba mı kaldırılacak? Bahçede mi yakılacak?

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(…)Millet ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken, 5 litrelik ayçiçek yağı almak için kan verirken, Euro fiyatı 9.60’ın üzerinde seyrederken, bırak Fransız malını Türk malı bile alamıyorken çok iddialı bir söylem…

(…)Hatırlatayım ümmetten Suudiler, Türk mallarını boykot ediyorlar. Çıt yok! Acaba bizimkiler ülkeleri mi karıştırdı? Zira aramızın iyi olduğu tek ülke kalmadı. Para da bitti. Kapat git dükkanı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı