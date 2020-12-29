Murat Muratoğlu: Memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa?

Öyle veya böyle yüzde 21 zam yapıldı asgari ücrete… Benim esas merakım memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa bu zam oranından sonra? Nasıl bakacak temsil ettikleri memurların yüzüne? Kimseye görünmeden nasıl binecekler son model araçlarına?
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Ortaylı’dan taciz eleştirilerine yanıt: Giyimi, makyajı, eli yüzü güzel; ‘Maşallah’ derim
Sunucu Cansu Canan Özgen’le Instagram canlı yayınına katılan tarihçi İlber Ortaylı, yayın sonunda kamera kapandı sandığı anda “Maşallah, şuna bak” demesi üzerine gelen eleştirilere yanıt verdi.
21-28 Aralık’ta kısıtlamalara uymayan 40 bin 591 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık’ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.
Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Batı Nil virüsü, zika ve sıtma görülebilir
Prof. Dr. Levent Kurnaz barajlarda su seviyelerinin düşmesiyle ortaya çıkacak bataklık ve küçük gölcüklerin sivrisinek larvalarının üremesi için uygun ortam oluşturacağını belirtti.
2021 yılının asgari ücreti 2 bin 825 lira
Asgari ücret olarak brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak geçen yıl olduğu gibi ‘oyçokluğuyla’ belirlendi.
Covid-19’u atlatan doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim
Covid-19’u hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Ali Boyacı, hastalık sürecini, “Beni boğan bir canavarla mücadele ettim” diyerek anlattı.