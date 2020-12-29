Murat Muratoğlu: Memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa?

Öyle veya böyle yüzde 21 zam yapıldı asgari ücrete… Benim esas merakım memur sendikaları yöneticileri nasıl çıkacak sokağa bu zam oranından sonra? Nasıl bakacak temsil ettikleri memurların yüzüne? Kimseye görünmeden nasıl binecekler son model araçlarına?

Murat Muratoğlu’nun yazısı