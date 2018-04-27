Murat Muratoğlu: MB faiz bindirdi, Erdoğan kimseye ‘vatan haini’ demedi

‘Ben yurtdışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Benim arkamdan iş çevirdiler’ demişti. Merkez Bankası önceki gün faizlere 75 baz puan daha bindirdi. Kendisi gayet de Türkiye’deydi! Hiç lafını etmedi. Kimseye “vatan haini” demedi.

Kimse faizi iplemez ama yükselen dolar kuru ile seçime gitmek cesaret ister. Seçimlerden önce bir nebze de olsa günü kurtardı. Ya seçim sonrası?

Zira ekonomi çoktan yönetilebilir olmaktan çıktı. Bu artırım ekonomide tüm faizlerin yükselmesine neden olacak. Hem daha zor hem daha maliyetliborçlanılacak. İnşaat sektörünün helvası tam kavrulacak. Diğerleri de ufak ufak havlu atacak.

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Faizler artırılmasa ne olacaktı? Dolar hiç durdurulamayacaktı. Piyasaların faiz duyarlılığı kısa vadede düşüktür. Hemen etki etmez piyasaya… Yavaş yavaş kemirir, tüm dinamikleri eritir. Oysa döviz öyle mi? Direkt enflasyona yansır, vatandaşın cebindeki parayı hemen kısırlaştırır.

Bu ateş üfleyerek sönmez lakin dolar 10 lira olsa, Türk Lirası dibi bulsa; “kaç cephede savaşıyoruz, doları lobiler yükseltiyor” diyecek şuursuzlar var. Ekonomide işler kötü gidince, suçu üzerine atacak birileri lazım…

Murat Muratoğlu’nun yazısı