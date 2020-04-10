Murat Muratoğlu: Matematik olmasa ne güzel yönetilir bu ülke

İşin içerisine matematik girince bazı açıklamalar izaha muhtaç hale geliyor.

İstanbul’da nisan aylarının ilk dört gününde ortalama kaç kişi vefat etmiş diye E-Devlet sitesinden bakınca…

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Karşımıza çıkan; 2017 yılında günde 208 kişi, 2018 yılında günde 211 kişi, 2019 yılında günde 210 kişi ortalama…

Oysa bu yıl nisan ayının ilk dört gün vefat ortalaması 303 kişiye yükseldi.

Sadece İstanbul genelinde… Devletin açıkladığı internet sitesinde… İstatistiklere göre geçmiş yılların 90 kişi üzerinde…

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Ne var ki, bu tarihlerde virüs nedeniyle bütün Türkiye genelinde açıklanan ölüm vakalarının resmi ortalaması 72 kişi… İstatistiğin işi!

Matematik olmasa ne güzel yönetilir bu ülke!

Murat Muratoğlu’nun yazısı