Murat Muratoğlu: Mars’a TOKİ konutları kampanyası yapsalar, satın alan dahi çıkar

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bunlar ülkemizin uzay çalışmalarına karşı çıktı. Ya bizim hasretimiz bu!” dedi…

Bu hasreti ne zaman sona erdiririz? Ne zaman kavuşuruz aşk kokan yıldızlara? Daha vizesiz gidemiyoruz Avrupa’ya… Biraz zor olacak bu dolar kuruyla!

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“Şırnak’a doğalgaz getirdik” dedi. Doğalgazı olmayan Şırnaklılar alkışladılar. Mars’a TOKİ konutları kampanyası yapsalar, satın alan dahi çıkar. İyi de ülkenin dünyaya 470 milyar dolar borcu var. Önce borcunu öde sonra gidersin derler adama… En fazla bir arkadaşa bakıp çıkarsın yıldızların altında…