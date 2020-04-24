Murat Muratoğlu: Madem salgın öncesinden bile iyi durumdayız, neden gereksiz para gömüyoruz betona?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun bakım yatak doluluk oranlarımız da şu an yüzde 60’larda… Salgına rağmen gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız salgın öncesi kadar bile dolu değil!” dedi açıklamasında…

Yeni hastaneye gerek yok demek bu… Dolu olsa da fark etmez. Şehir hastaneleri iş yapsın diye açıldığı bütün illerde çok sayıda devlet hastanesi kapatıldı. İhtiyaç duyulursa rahatlıkla onlar yeniden devreye alınırdı.

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Bakanın dediğine göre madem salgın öncesinden bile iyi durumdayız, neden gereksiz ve ihalesiz para gömüyoruz betona?

Bugüne kadar 18 şehir hastanesinin sözleşmesi imzalandı. Bunlardan 11 tanesi hizmete girdi. Hepsi gelir garantili… Gelir için de hasta gerekli!

Murat Muratoğlu’nun yazısı