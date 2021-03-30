Murat Muratoğlu: Madem ‘Alanım ekonomi’ diyor; ‘Aldım yetkiyi, yüzde 5’e düşürdüm faizleri’ desin

Maalesef artık konu para politikalarını aştı… Bu saatten sonra ülkeyi yönetenler değişmediği sürece ekonomi düzelmez öylece…

Madem “alanım ekonomi” diyor, belli ki bir şeyler biliyor. Hiç boşuna “Faizlerin düşürülmesi gerek!” falan demesin. “Aldım yetkiyi, yüzde 5’e düşürdüm faizleri” desin.

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Hikmetinden sual olunmaz. Esas eğlence o zaman başlar. Herkes neyin ne olduğunu görür. Dolar artık 10 liraya mı uçar, kendine daha yükseklerde mi yer arar…

Nitekim şimdiden bilinmeyene doğru yelken açmış vaziyette… Tebriklerimi sunuyorum emeği geçen herkese…

Murat Muratoğlu’nun yazısı