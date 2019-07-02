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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Maaşını ben ödüyorsam soramayacak mıyım ne kadar verdiğimi?

Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği’ne atanan Bülent Arınç kurulun ilk toplantısında kendi maaşlarına yüzde 40 zam yapması ile ilgili soruya dair değerlendirirken; “Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alır, seni ne ilgilendiriyor kardeşim” diye sordu!

Edepsizlik yapmadan anlatmaya çalışayım. Senin maaşın, bizim maaşımızdan kesilen, her alışverişte üzerimize binen, yüzlerce vergiden ödendiği için ilgilendiriyor olabilir mi bizi? Maaşını ben ödüyorsam soramayacak mıyım ne kadar verdiğimi?

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Bu gibi politikacılar bırakın gelişmiş ülkelerde, ikinci dünya ülkelerinde bile barınamazlar. Ancak bizim gibi üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine koltuk bulurlar. Sorgulayanı da “Edepsiz” diye yaftalarlar!

Murat Muratoğlu’nun yazısı

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