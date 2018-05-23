Murat Muratoğlu: Kuruş gelmez, olan gider, bir anda koca ülkeyi batırır

Star Gazetesi’nde köşe sahibi… Afrin’e nasıl “girildiyse” piyasaya da öyle “dalınır…” diye başlamış. Belli ki ekonomiden hiç nasibini almamış. Yazının gerisi Erdoğan güzellemesi…

Dâhiyane fikir! Hemen yarın gel, piyasalara dalmaya başla. Aman geç kalma! Hatta kahveden adam topla.

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Ya, madem bu kadar kolay, “neden daha önce dalmadınız” diye sorarlarsa? Sonuçta Erdoğan’da; “Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, Eurosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur” demişti. Aynı Afrin gibi değil mi?

Hele elinde biraz dolar, bir miktar Euro ve eser miktarda Sterlin varsa molotof kokteyli için gereken malzemeler ile eyleme hazır demektir. Çok dikkatli olmak gerekir. Ha Tahtakale, ha Kandil…

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Piyasa deyip geçme, aklını alır. İster Amerika ol, ister Avrupa… Kim olduğuna bakmaz fena cezalandırır. Kuruş gelmez, olan gider, bir anda koca ülkeyi batırır.

Murat Muratoğlu’nun yazısı