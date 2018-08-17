Murat Muratoğlu: Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor

Satın almalar hariç Katar’dan gelen doğrudan yatırım 15 yılda 1.5 milyar doları aşmadı.

Para bu sefer gelir mi? Yatırım kararı, Katar için çok mantıklı. Türkiye şu anda dünyanın en ucuz ülkelerinden biri… Sebebi yatırımcıların Erdoğan’ın politikalarına güvenmemeleri… Katar da güveniyor belli ki… Lakin zengin ama var mı o kadar nakdi? Yine de getireceğini söylediği kadar çok parası yok sanki! Kim hesap edecek ki? Neyse ki söylentisi bile yetti.

Reklam

Bakalım, son 2 haftadan ne ders almışız? Yine betondu, krediydi, inşaata teşvik ile yemesek bari… Sonuçta hibe etmiyor. Bir kısmını mevduat yapıyor. Bu demektir ki yüksek faizden yararlanıyor. Kalanı yatırıma ayrılıyor. Kapsamı bilinmiyor! Ne hale düştük? Koskoca ülke ekonomisini elin Arap Emiri kurtarmaya çalışıyor. Memlekette işler halen borç harç ile yürüyor. Taşıma su ile değirmen dönüyor. Sahi para ne zaman hesaba düşer? Bari EFT saatini geçirmeseler…

Murat Muratoğlu’nun yazısı