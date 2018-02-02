Murat Muratoğlu: Köprülerde gidiş-dönüş 8.75 lira, Avrasya’da 38.4 lira, arası kapanır yakında

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Avrasya Tüneli kullanılsın, zarar artmasın diye, zam yapıldı diğer iki köprüye… Zorla kullandırılan yine de boş kalan üçüncü köprüyü hiç saymıyorum bile… Birinci ve ikinci Boğaz köprüsüne üç yılda yüzde 157 zamgeldi.

Araçlar Avrasya’dan geçince haliyle diğer iki köprünün gelirleri de azaldı. 2015 yılında 3.40 liraydı. Şimdi Boğaz köprülerinde gidiş-dönüş 8.75 lira… Avrasya’da 38.4 lira… Arası kapanır yakında…

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Görürsünüz köprülerin fiyatları daha da hızlı zamlanacak. Ya da köprü dönüşlerine ayrı gişe açılıp paralı yapılacak. Fiyat farkı kapatılacak ki, rağbet artacak, ‘yap-işlet-devret’ler para kazanacak. Yoksa külliyen zarar yazacak.

Hani devletin kasasından ‘tek kuruş’ çıkmamıştı? Devlet bu parayı kimden aldı? Kimse de demiyor, benim vergilerim nereye gidiyor?

Murat Muratoğlu’nun yazısı