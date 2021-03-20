Murat Muratoğlu: Keyif çayını boşuna dağıtmadı ya!

Aylar boşuna gittikten sonra döviz kafasını yukarı kaldırınca yine geldik aynı noktaya… Nitekim elimizde kala kala sadece ‘daha yüksek getiri vermek’ kaldı. Faiz artırıldı.
Avrupa’da faizler yüzde ‘sıfır’ seviyesinde… Borçlan oradan, getir Türkiye’ye… Yatır yüksek faize… Üç-beş ay kurlar artmazsa delicesine… Al kârını, koy cebine… Geri dön ülkene… Yüzde 19 faiz vereni zor bulursun dünya üzerinde… Dolar bu sebeple geriliyor.
İşin ilginci, bugünlere sanki başkalarının yönetiminde gelmişiz gibi şikâyet etmeleri… Orta oyunu sahnelemeleri…
Günün sonunda faturayı kime iteleyecekler? Ceplerinden ödeyecek halleri yok… Bölüştürecekler hepimize vergi adı altında… Keyif çayını boşuna dağıtmadı ya!