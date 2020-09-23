Murat Muratoğlu: Keşke bırakmasaydı enerji bakanlığını

Bakan Albayrak tweet attı, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3.2 artarak yüzde 82 oldu” yazdı.

Ölçüm şablonunu değiştirip ‘işsiz sayısı beklentisi’ ve ‘tasarruf etme ihtimalini’ hesaplamadan çıkarınca ‘tüketici güveninin’ gerçekten yükseldiğini sanmak ve mesajı almak!

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Gerçekte neydi? Eski hesaplamayla eylülde 200 üzerinden 61.8 olması gereken endeks, Türkiye İstatistik Kurumu’nun değiştirmesiyle birlikte 82 olarak açıklandı. Başarı olarak algılandı!

Keşke bırakmasaydı Enerji Bakanlığı’nı… Gerçi orada da saatlerin ayarı ile oynadı, çoluk çocuk bütün bir halk sabahın zifiri karanlığında kalktı, yarasa hayvanının yaşantısını vatandaşımız daha iyi anladı.

Kendince yaptığı açıklamada, elektrik tasarrufu önlemiydi. Ekonomiye olan ilgisi o zamanlardan belliydi. Yeter artık sanki…

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Ülke çok yoruldu. Kendisi de çok yoruldu. Dinlenmeyi düşünmez mi? Yalnız ne kadar kibar söyledim değil mi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı