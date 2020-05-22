Murat Muratoğlu: Katar’a ne vadediyoruz, kapitülasyonlar mı?

Gündemde Katar Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık swap, yani değiş tokuş işlem limitinin 15 milyar dolara çıkartılması hadisesi var…

Katar ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi yıllık 1.6 milyar dolar… Ticaret kolaylaşsın diye 2 milyon 800 bin nüfuslu Katar ülkesine 10 yıllık ödeme mi yapıyorsun? Kime yediriyorsun?

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Katar’ın Türk Lirası’na ihtiyacı var mı bu ticaret için? O zaman esas soru biz “Katar’a ne veriyoruz?” olmalı…

Ne vadediyoruz ? Kapitülasyonlar mı? Kanal İstanbul’un tamamı mı?

Teminat olarak ne gösteriyoruz? Denetlenemeyen, yaptığı her işlem sır olan Varlık Fonu’ndan Vakıfbank mı? Çaykur mu? Botaş mı? Türk Hava Yolları mı?

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Bilemiyoruz! Ticari sır kapsamında… Zira milyarlarca dolarlık Tank Palet Fabrikası’nı bedavaya vermiştik. O bile yeter aslında!

Murat Muratoğlu’nun yazısı