Murat Muratoğlu: Kanalları beşe tamamlayalım, yılda 25 milyar doları cebimize koyalım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan hesaplarımıza göre diye başladı… “68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak” cümlesiyle matematiğin nirvanasına ulaştı!

Bence bu kanallardan dört tane daha yapalım, beşe tamamlayalım. Geçen gemilere “10 bin dolar farkla büyük seçim ister misiniz” diye soralım. Yılda 25 milyar doları cebimize koyalım. Yırttık abicim yırttık valla!

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Bakkal dükkanım olsa… Bu arkadaşlar benimle çalışsa… Bu hesabı bana anlatsa… On dakika daha tutmam dükkanda…

Murat Muratoğlu’nun yazısı