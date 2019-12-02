Murat Muratoğlu: ‘Kanal İstanbul’da değil gemi kaptanı, kazmaya sap olamazlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kanal İstanbul’a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak” dedi.

Kazmayı vurmaktan kolay ne var? Ülkede istemediği kadar kazma var. İnşallah boğazlardan geçen gemi kaptanları da aynı şekilde kazmalık yaparlar.

Reklam

Bu tip kanallar, uzun yolları kısaltarak, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamak için yapılırlar. Nitekim 30 kilometre uzunluğunda en dar yeri 700 metre genişliğinde ki bedavaİstanbul Boğazı yerine, 45 kilometre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde olan ücretli geçişi kullanacaklar.

O saatten sonra değil gemi kaptanı, kazmaya sap olamazlar!

Murat Muratoğlu’nun yazısı