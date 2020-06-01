Murat Muratoğlu: Kamu bankaları faizleri mutlak zarar edecekleri oranlara çekti

Belli bir sektöre maliyetinin altında kredi vermek milletin parasını peşkeş çekmektir. Orası net! Kamu bankaları faizleri mutlak zarar edecekleri oranlara çektiler. Görev zararı olarak addedecekler. Kim verdi bu görevi? Orası belli!

Bizzat ilgili bakan dile getirdi… Konut kredilerinde yüksek faiz indirimi geliyor. Bunlar çok tehlikeli hareketler.

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Gerçekten yapıp yapabileceğiniz bu kadar mı? Harcanabilir geliri artmadığı gibi azalan geniş toplum kesimlerinin konuta talebi var mı?

Ülke ekonomisini düzeltsen insanların gelirleri artacak. Dileyen ister nakit ister krediyle gidip evini alacak. Bir de bunu yeni paket diye açıklıyorlar! Türkiye’yi ekonomik krize sokanlar inşaatı kurtuluş reçetesi olarak sunuyorlar. Tekrar ve tekrar…

Murat Muratoğlu’nun yazısı