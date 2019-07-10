Murat Muratoğlu: Kalkınma planına göre 2023 hedefimiz, 2013 yılını yakalamak

“2023’te ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz” diye, milleti uyuta uyuta bugünlere kadar geldiler. Yol bitti; ’11’inci Kalkınma Planı’ ile yeni 2023 hedefleri açıklandı. İşin acı tarafı; kimse sallamadı!

Plana göre ‘6 yıl’ önceki kişi başı düşen milli gelirimize ‘4 yıl sonra’ ulaşacağız. Yani 2023 hedefimiz, 2013 yılını yakalamak!

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Oysa dişimizi sıktık, kalan son 4 yılı bekliyorduk. “Yırttık abicim” deyip birbirimize sarılıyorduk. Bir ivmeleniyorduk, bir kalkınıyorduk. Ne oldu güzelim 2023 hedeflerine şimdi? Sadece AKP’lilerin bildiği, 2023 yılında açıklanacak Lozan’ın çok gizli ek maddeleri de mi yalandı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı