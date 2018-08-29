Murat Muratoğlu: ‘Kalk o koltuktan, damadım geldi Almanya’dan’ denilene kadar Mehmet Şimşek yönetiyordu ekonomiyi

Seni öpen kadı ise kimi kime şikayet edeceksin? Ortada kendi koyduğu vergiyitoplayamayan bir sistem söz konusu… Bu işte bir yanlışlık yok mu?

“Kalk o koltuktan, damadım geldi Almanya’dan” denilene kadar Mehmet Şimşek yönetiyordu ekonomiyi… Maliye Bakanı olarak göreve başladı. İstisnasız her yıl vergiyi tabana yaydı.

Berat Albayrak göreve geldi; “Toplum tabanına, 81 milyona yayılmış daha adil bir vergi sisteminin getirilmesi” söylemiyle geleneği devam ettirdi.

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Ülkede Gelir Vergisi’nin yarısı ödenmiyor. Taşıt sahibi her 3 kişiden 2’si Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni ödemiyor. Hele Katma Değer Vergisi… Toplanan ancak beşte biri… Yani ödenen sadece yüzde 20’si… Nerede gerisi?

Türkiye’de bir milyonun üzerinde şirket hiç Katma Değer Vergisi ödemiyor. Vergi oranları ve sigorta primi çok yüksek… Ödese şirketi kapatacak. Ödemese nasıl olsa af çıkacak. Haliyle affı bekliyor.

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Seçim öncesi yine vergi affı çıkardılar, önceki gün süre bitti. Toplamda 60.5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleşti. Sizce ödenecek mi? Ekonomide işler bu kadar kötü değilken bile ödenemiyordu ki!

Murat Muratoğlu’nun yazısı