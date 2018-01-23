Murat Muratoğlu: Kadim halkımız o kadar Suriyeliyi ülkeye kimin aldığını hiç düşünmüyor

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Anketler falan hikaye… Demek AKP’nin oyları fena çakıldı ki Erdoğan: “Bizim hedefimiz nedir? 3.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda var mı? Var. Bizim topraklarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizi kendi topraklarına bir an önce göndermek!”

Hadi gönder! Nasıl göndereceksin? Gönderemeyeceksin! Bunu bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. O zaman neden dile getiriyor? Lakin seçimler yaklaşıyor!

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AKP düzenli kamuoyu araştırması yaptırdığından halkın en rahatsız olduğu konuların başında Suriyelilerin geldiğini görüyor! Onun için “göndereceğiz” diyor.

Kadim halkımız o kadar Suriyeliyi ülkeye kimin aldığını hiç düşünmüyor!

Suriyelilerin hiçbir yere gideceği yok! Bayramlarda ülkelerine gidip, gezip, akrabalarıyla bayramlaşıp, tatil yapıp yeniden Türkiye’ye dönüyorlar. Git deyince giderler mi sence? Acelesi yok, oy verecekler önce!

Murat Muratoğlu’nun yazısı