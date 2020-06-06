Murat Muratoğlu: İyilik yapayım derken Trabzonspor’u da yaktı; keşke istihdam topuna hiç girmeseydi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “Bizi bilenler biliyor. Perdenin arkasında Trabzon ve Trabzonspor için ne kadar uğraştığımızı da biliyor” demişti.

Trabzonspor’un UEFA’dan ceza aldığı ve bir yıllığına tüm Avrupa kupalarından men edildiği açıklandı! İyilik yapayım derken Trabzonspor’u da yaktı!

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En son istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı yapıldığını söyledi. Keşke o topa hiç girmeseydi. Geçen yıl 2.5 milyon kişiye istihdam sözü verdi. Bırakın iş bulmayı, işsizler ordusuna 2.5 milyon kişi daha eklendi!

Oysa konuşurken dinlesen “Vay arkadaş, İktidar çalışıyor” dersin değil mi? Bilmezsen dersin tabii. Bugüne kadar istisnasız ‘her yıl’ istihdam paketi açtılar.

Sonucu ne oldu? Kelimenin tam anlamıyla bir fiyasko! Krediler mi verilmedi, teşvik, destek ne ararsan vardı. Hiç biri işe yaramadı!

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Murat Muratoğlu’nun yazısı