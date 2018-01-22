Murat Muratoğlu: İyi yönetilmiyoruz, işte o kadar

Biz ne yapıyoruz? Şarap deyince vergi üstüne vergi koyuyoruz. Üretimi caydırıyor, üreteni cezalandırıyoruz. Orada da amaç vergi toplamak değil, vaz geçirmek! Hesaplayın… On şişe kaliteli şarap fiyatına bir buzdolabı alınır. Elli kat fazla para kazanılır. Hal böyleyken, Erdoğan; “Kimse bize akıl vermesin, akıllarını kendilerine saklasınlar” diyor, sonra taş, toprağı kazıp para kazanmak iddiasıyla İstanbul’da tünel yapıyor. Milyarlarca doları çöpe atıyor. Hâlâ neyin iddiasındalar? İyi yönetilmiyoruz. İşte o kadar!

Murat Muratoğlu’nun yazısı