Murat Muratoğlu: İyi yönetilmiyoruz, işte o kadar

Biz ne yapıyoruz? Şarap deyince vergi üstüne vergi koyuyoruz. Üretimi caydırıyor, üreteni cezalandırıyoruz. Orada da amaç vergi toplamak değil, vaz geçirmek! Hesaplayın… On şişe kaliteli şarap fiyatına bir buzdolabı alınır. Elli kat fazla para kazanılır. Hal böyleyken, Erdoğan; “Kimse bize akıl vermesin, akıllarını kendilerine saklasınlar” diyor, sonra taş, toprağı kazıp para kazanmak iddiasıyla İstanbul’da tünel yapıyor. Milyarlarca doları çöpe atıyor. Hâlâ neyin iddiasındalar? İyi yönetilmiyoruz. İşte o kadar!
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Rusya: Siviller Afrin’den ayrılmaya başladı
Rusya, sivillerin Zeytin Dalı Harekatı’nın hedefindeki Afrin’den ayrılmaya başladığını duyurdu.
Savaş taraftarlarına bir çift sorum var
İçeride toplumu korkuyla yönetmek, istediği her şeyi yapabilmek için OHAL’i fırsat gören bir iktidarın savaş kararını ülke lehine bir adım olarak görmek, iktidarın yanlışlarına ortak olmaktan başka bir şey değil.
Kadıköy’deki Afrin protestosuna izin yok: 12 kişi ‘PKK/PYD propagandası’ndan gözaltında
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Reuters kareleriyle ‘Zeytin Dalı Harekatı’
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Medyaya 15 maddelik ‘Zeytin Dalı’ listesi: Dış basındaki haberleri aynen taşımayın
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