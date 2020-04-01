Murat Muratoğlu: İtalya’ya gemi, İspanya’ya uçak, bize IBAN numarası gönderdi

Birçok ülkeden iyi durumdayız ve yardım gönderiyoruz diyen Erdoğan ‘Ulusa Sesleniş’ konuşmasını halktan para ve dua isteyerek bitirdi.
Bağış için İtalya’ya gemi, İspanya’ya uçak bize IBAN numarası gönderdi.
Durumu olmayanların en azından ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına SMS ile 10 lira katkıda bulunmalarını istedi!
Amerika kalkıyor; “Halka para dağıtacağız” açıklaması yapıyor. Almanya çıkıyor; “Parayı dert etmeyin, evlerinizi terk etmeyin” diye bas bas bağırıyor. İngiltere, Fransa, Kanada… ‘Herkesin maaşını devlet verecek’ güvencesi veriyor.
Hepsinin kıskandığı ülke Türkiye; ramazan ayının sonunda verilen fitre ve zekâtın zamanına da güncelleme yapıp önceden verilmesini istiyor!