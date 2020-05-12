Murat Muratoğlu: İstatistik Kurumu Erdoğan’ın formülünü kullanmış

İşsizliğin düştüğü açıklandı, aklıma Erdoğan’ın; “İşgücüne katılımdaki yükseklik sebebiyle, işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor” sözleri geldi.

Nitekim İstatistik Kurumu şubat ayı işsizliğini açıklarken tam da bu formülü kullanmış. Haksız da sayılmaz… Hem işsiz güçsüzler, hem de iş arayıp ekonomiye zarar veriyor bazı kendini bilmezler! Sonra işsizlik ‘nispeten’ yüksek çıkıyor.

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Bariz işsizlik lobisinin işi… İşsizler olmasa işsizlik diye bir şey kalmayacak. Akılları sıra işsiz olup, aç kalıp ekonomiye darbe vuracak! İstatistik Kurumu bozmuş büyük oyunu! Çalışma çağındaki nüfus 1 milyon kişi artıyor ama çalışmak isteyenler 1.1 milyon kişi azalıyor.

Daha da ilginci çalışan sayısı 602 bin azalıyor. Aynı zamanda işsiz sayısı da 502 bin kişi azalıyor.

Murat Muratoğlu’nun yazısı