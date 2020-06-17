Murat Muratoğlu: İşsizlik fonu gibi bunu da yiyip bitirecekler

İşsizlik fonu gibi bunu da yiyip bitirecekler. Zamanı gelince para pul olacağı için “kıdem tazminatını kaldırdım” demeden kaldırıp aslında iç edecekler! Gerekirse Merkez Bankası’na para bastırtıp öyle ödeyecekler.

Peki, geçmiş yılları nasıl halledecekler? Ya kazanılan haklar? Sorun şu ki, şirketlerin çalışanlar için ayırdığı para falan yok! Olsaydı kredi paketleri açılır mıydı?

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Bir de üstüne işveren çalışanları için her ay peşin para ayırıp fona yatıracak. Neresinden o kadar para yaratacak?

Diğer yandan işten atmayı zorlaştıran da kıdem tazminatıydı… Şimdi mevsimlik işçi gibi… Para nasıl olsa peşin olarak fona yatıyor. Hop çıkardım, hop işe aldım. Kullandım, attım!

Murat Muratoğlu’nun yazısı