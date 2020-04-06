Murat Muratoğlu: İşsizlik Fonu çoktan harcandığından Merkez Bankası para basıyor, daha da basacak

İşsizlik Fonu paraları çoktan harcandığından, ihtiyat akçeleri de kullanıldığından Merkez Bankası mecburen para basıyor. Onunla maaş ödeyip işsizlere vermeye çalışıyor. Çareler çaresiz… Daha da basacak!

Gelişmiş ülkelerin hepsi para basıyor ama bu durum Türkiye gibi ülkeler için niçin tehlikeli? Çok ince bir kriz yönetimi gerekli… Oysa bizim ekonomiyi yönetim şeklimiz kütük gibi…

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Gelişen ülkelerde genellikle yüksek borç, düşük tasarruf, bütçe ve cari açık kaynaklı kur baskısı vardır… Para basınca kur artar, kur ile beraber başta enflasyon olmak üzere bütün göstergeler kötüye gider… Bu basılan paralar ne zaman ve nasıl geri çekilecek? Bu işin çok hızlı olması gerekiyor…

Murat Muratoğlu’nun yazısı