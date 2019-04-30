Murat Muratoğlu: İşsizliğin patladığı, halkın fakirleştiği bir ortamda bu artan neyin güveni?

Moraller de ekonomi ile beraber çökmüş derken insana savaşma hissi veren mucizevi tweet Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

“Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksi’ni artırmaya devam ediyor” diye başlıyor. “Ocaktan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi” diye tamamlıyor.

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Ekonomi Güven Endeksi’nin ‘100’ den fazla olması suyun üzeridir. Açıklanan endeks kaç? Üçüncü ay üst üste arttığı halde, 84.7’ye gelmiş. Hâlâ suyun altındasın. Nefes alamıyorsun ama daha az boğuluyorsun. Bu verileri de anket ile topluyorsun. İnanılmasını bekliyorsun!

Şimdi bana söyleyin; sanayi üretiminin azaldığı, yatırımların durduğu, işsizliğin patladığı, halkın fakirleştiği bir ortamda bu artan neyin güveni? Hem fakirleşeceksin hem güveneceksin… Hadi yine iyisin!

Murat Muratoğlu’nun yazısı