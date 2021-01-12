Murat Muratoğlu: İşsizliğin hangi sebebini ortadan kaldırdın ki işsizlik azalsın?

Aslında bunların hepsi gereksiz rakamlar… Hiçbir şey ifade etmiyorlar. Bize durumu anlamak için tek bir veri yeterli… Şöyle ki; ülkede kaç kişi çalışabilecek durumda? Tam olarak 62 milyon 935 bin kişi… Kaçı çalışıyor? Açıklamaya göre 27 milyon 447 bin kişi… Tablo budur! Gerisi masal…

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Salgın, virüs hikaye… İşsizliğin hangi sebebini ortadan kaldırdın ki işsizlik azalsın? Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini bilmiyorsun! Nasıl çözeceksin işsizliği hakikaten? Gece bitmez gündüz bitmez bu kriz kolay bitmez. Ülkeyi yönettikleri her gün zarar… Ömür geçer acısı geçmez!

Murat Muratoğlu’nun yazısı