Murat Muratoğlu: İşsizlere iş vaat edeceğine, kıraathane vaat etmek nedir yahu?

Bugüne kadar duyduğum en acayip seçim vaadi Erdoğan’dan geldi! Sen git 16 yıldır ülkeyi tek başına yönet, Yeni Türkiye söylemiyle geldiğin nokta; “Millet kıraathaneleri kuracağız” olsun… “Hem kitabını okuyacak, hem kekini, çayını, kahvesini alacak. Ücretsiz… 24 saat açık!”

Herhalde bu mega projeyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına rahat gireriz. Çay ve kek yersek teknoloji eksikliğimizi giderebiliriz. Astronot eğitiriz. Bu ülkenin okuyan, çalışan, üreten insana mı ihtiyacı var? Açığı Suriyeliler kapar!

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İşsizlere iş vaat edeceğine, kıraathane vaat etmek nedir yahu? Ülke için yapacak başka bir şey kalmadı mı? Vizyonu bu kadar mı? Prompter mı çalışmadı? Önce buzdolabı muhabbeti sonra kıraathane projesi… Kesin danışmanlarının arasına Fetö sızdı! Sanki memlekette her işi yaptık, kıraathane kültüründe geri kaldık.

Murat Muratoğlu’nun yazısı