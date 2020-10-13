Murat Muratoğlu: ‘İşsiz olup işsizlik semptomu göstermeyenler işsiz sayılmıyor’ deseler bunu da yedirirler

Mucize gibi… İşsiz sayısı 2020 Temmuz döneminde geçen yıla göre 369 bin kişi azaldı. Sahi dünyada salgın döneminde işsizliği azaltabilen başka bir ülke var mı?

Çıkıp; “İşsiz olup hiçbir işsizlik semptomu göstermeyenler var. Bu vakalar işsiz sayılmıyorlar” deseler bu millete bunu da yedirirler.

Reklam

Arkadaş koskoca bir ülkede güvenebileceğin, doğru tek bir istatistik açıklanmaz olur mu? Demek ki oluyormuş!

Ölüm rakamlarından seçim sonuçlarına, enflasyondan işsizliğe… Hangisine güveniyorsunuz söylesenize… Gerçekler söylenenlerden çok farklı yerde…

Doğruları dile getirmek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da dediği gibi ulusal çıkarları sarsacak halde! Ulusal çıkar mı yoksa partinin çıkarı mı hele sen bana onu de…

Reklam

Murat Muratoğlu’nun yazısı