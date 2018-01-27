Murat Muratoğlu: İşçiyiz, haklıyız grev yapamayız!

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Senin anayasal bir hakkın var; Grev! Kullanabiliyor musun? Hayır! Kulak memesi gibi… Orada duruyor lakin pek bir işe yaramıyor! Ancak yemek tarifinde kullanılıyor. Metal iş kolundaki sendikalarca alınan grev kararını Bakanlar Kurulu erteledi. Nitekim milli güvenliği bozucu nitelikteydi. Açıklamada öyle denildi.

Tarihe kısa bir yolculuk yapalım. Tam 16 yıl önceye göz atalım… Yıllardan 2002, aylardan Ocak…

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin etkin gazetelerinden New York Times’a, “Dünya değişti ve ben de artık başka bir insanım” demecini vermişti.

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Verdiği bu demeçten 14 yıl önce, 1988’de Darphane işçilerinin grevinde, ‘Grev gözcüsü’ gömleğini giymişti.

Mikrofonu eline almış; “Zulme son verene kadar haklı ve kararlı mücadelelerin yanında olmayı inancımız gereği görev telakki ederiz” demişti. İnsan onurundan, alın terinin kutsallığından bahsetmişti.

Ya şimdi? Aradan 15 yıl geçti. Gerçekten değiştiğini gösterdi!

Daha birkaç ay evvel; “Şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifade ile anında müdahale ediyoruz. Hayır, burada greve müsaade etmiyoruz! Bunun için kullanıyoruz biz OHAL’i” dedi vallahi!

Murat Muratoğlu’nun yazısı