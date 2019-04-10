Murat Muratoğlu: İpucu vereyim, Albayrak ne anlatsa ‘Burası çok önemli’

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketini açıklayacak. Bakalım bu sefer hedef yerine nereyi vuracak?

“Türkiye’nin bundan sonraki gündemi, ekonomi” diye başlayacak. Lakin “Ekonomiyi paket mi yaptırayım, burada mı yersiniz” diye sormayacak.

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İnsanlar sıkıla sıkıla dinleyecek, sonra avuçları kızarana kadar alkışlayacak. Mikrofon uzatılan neredeyse sevinçten ağlayacak. Berat’ı yakalasa boynuna sarılacak.

Sıkıysa beğenmesin! İşte o zaman alçaklara kar yağacak! Sonunu düşünecek hali olmayacak.

Peki, ne anlatılacak? Ne anlatsa “Burası çok önemli” olacak! İpucu vereyim, boşuna merak etmeyin.

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Murat Muratoğlu’nun yazısı