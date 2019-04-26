Murat Muratoğlu: İnsan ister istemez düşünüyor, Merkez Bankası neyine güveniyor?

‘İlave parasal sıkılaştırma’ cümlesinin çıkartılması ne demek? Sen onu gelecek toplantıda, yani Haziran ayında “Faiz indirebilirim” diye tercüme et! Dünyanın her yerinde bu algıyı doğurur. Haliyle Türkiye’de dolar kurunun 6 lirayı denemesi beklenen gelişme olur. Kimse de çıkıp; “Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankası’na şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz. Tepkilerinizi gösterdiniz. Şimdi sükûnetle dolar almayı bırakıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın, dolar almıyoruz!” demedi.

İnsan ister istemez düşünüyor, Merkez Bankası neyine güveniyor? Açıklanan programların hepsinde 2019 yılı ortalama dolar kuru 5.80 görünüyor. Önümüzdeki ay faizleri indirirse dolar ortalaması tahminlerin çok üzerinde gerçekleşecek.

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Bakın daha Amerika ile papaz olacağımız S-400 konusunu hiç açmadım. Dolar şimdiden alev almışsa… Sahi neyin faizini indirecek?

Murat Muratoğlu’nun yazısı