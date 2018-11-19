Murat Muratoğlu: İnşaat zaten nalları dikti orayı da betona gömse kime satacak ki?

Yeni açılan Baruthane Millet Bahçesi’nden bahsedeceğim… Kimse kusura bakmasın, buna da şükür diyemeyeceğim… Atatürk Havalimanı’ndan dönüyorum. Sahil yoluna girdim. Sahil diye ağzım alışmış. Sahili sıradağlar gibi rezidanslar sarmış. Binaların arasından bakınca deniz görünüyor anca… Bundan 15 yıl önce bu yol öyle sık ağaçlıktı ki yeşilden deniz görünmüyordu. Hepsini kestiler. Sahil hattının komple ırzına geçtiler. Gökdelenler diktiler

Ne de olsa AKP’nin en büyük seçim vaadiydi. “Park yapacağız” dedi, vatandaş sevindi. Olması gereken zaten bu değil miydi? Hayret, 16 yıldır yeşil alanların tamamını betona gömen parti seçimlerde birden yeşilci kesildi. Faiz artışlarından sonra inşaat zaten nalları dikti. Orayı da betona gömse kime satacak ki?

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Murat Muratoğlu’nun yazısı