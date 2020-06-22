Murat Muratoğlu: İlk 10’a yavaş girsek de saçımız başımız dağılmasa bari

Kars Barajı Açılış Töreni… Ülkenin lideri, “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi… İlk 10’a yavaş girsek de saçımız başımız dağılmasa bari…

Hesaba göre Türkiye 2035 yılına kadar hiç durmadan her yıl yüzde 5 büyürse… Yetmez!

Reklam

Türkiye’nin önünde yer alan 18 ülkenin de 2035 yılına kadar hiç büyümemesi söz konusu olursa… O da yetmez!

Ülke ekonomilerinin büyüklükleri dolar bazında ölçülüyor ki karışıklık olmasın. Dolar kuru 2035 yılına kadar hiç artmaz da 6.80 lirada kalırsa… Yine yetmez 10’uncu sıraya!

Bu şartlar altında bile Türkiye ancak 13’üncü sıraya yerleşiyor.

Reklam

Peki, Türkiye ilk 10’a girmeye nasıl bu kadar çok yaklaşmış oluyor? Bunu bana değil, hesabı yapana sormak gerekiyor!

Murat Muratoğlu’nun yazısı